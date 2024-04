Accrual, la vera sfida sta nelle stime

La riforma della contabilità pubblica in senso Accrual prevista dal Pnrr (M1C1 R.1.15) sta prendendo forma. In attuazione di quanto previsto dalla milestone M1C1-118, entro giugno 2026 un numero di amministrazioni che copra almeno il 90% del settore pubblico in termini di spesa complessiva, dovrà produrre, con riferimento all’esercizio 2025, il bilancio di esercizio conforme alla nuova normativa. Entro il 30 giugno 2024 verranno approvati tutti i nuovi principi contabili (Itas) che dovranno essere...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi