Pnnr sotto la lente della Corte dei conti

La deliberazione della Corte dei conti, sezione autonomie, n. 8 del 23 aprile 2024, ha approvato le linee guida per la relazione dell’organo di revisione dei Comuni, delle città metropolitane e delle province sul rendiconto 2023. Relazione che gli organi di revisione sono tenuti a inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte ai sensi dell’articolo 1, comma 166, della legge 266/2005.

Alla relazione è annessa una specifica sezione che riguarda gli interventi compresi nel Pnrr, con una tabella che intende raccogliere elementi informativi relativi ai progetti che intercettano i fondi dello stesso piano. La tabella si prefigge di fotografare l’aggiornamento finanziario delle opere alla data del 31/12/2023 e quello procedurale alla data del 30/06/2024.

La tabella che i revisori si troveranno a disposizione risulterà già precompilata in alcuni dati, sulla base delle informazioni che sono reperite dalla “banca dati dei Cup” della “Pcm-Dipe”, elaborati dalla Sezione delle Autonomie e aggiornati con le risultanze dei questionari Pnrr allegati alle linee guida del bilancio preventivo 2023/2025.

I progetti inclusi sono stati individuati sulla base dei Cup associati al Pnrr già in fase di generazione del Cup stesso. I revisori sono comunque chiamati a verificare la validità dei progetti associati all’ente e a segnalare eventuali incoerenze o discrasie tra i dati della tabella e quelli in possesso dell’ente. Contestualmente, l’organo di revisione dovrà porre lo sguardo su “Regis”, la piattaforma costruita per il monitoraggio dei progetti Pnrr, al fine di verificare il corretto e tempestivo inserimento dei dati nella medesima.

I dati precompilati riguarderanno il codice unico di progetto assegnato in fase di attivazione, la missione e componente del Pnrr associata al Cup, la descrizione del progetto, la presenza di eventuali milestone o target, il costo totale e l’importo finanziato, ossia la quota ascrivibile alla richiesta di finanziamento pubblico. I revisori dovranno indicare una serie di informazioni, relative all’individuazione del soggetto attuatore, lo stato del Cup, il finanziamento del progetto con risorse Pnrr (permette di verificare se il progetto è veramente finanziato da risorse Pnrr o se ci sono stati eventuali definanziamenti), lo stato del progetto, se si tratta di progetto nativo Pnrr o confluito nello stesso, la fase del finanziamento (candidatura, assegnazione, erogazione) e l’eventuale ripartizione del progetto in lotti.

Particolare attenzione deve essere posta sulle diverse fonti di finanziamento che compongono il costo del progetto, tra Pnrr, Pnc, altre risorse pubbliche, risorse proprie dell’ente o eventuali risorse da privati. Il monitoraggio del costo è altresì volto a rilevare se lo stesso è stato rimodulato rispetto alla versione iniziale, dettagliandone la motivazione.

Come detto, la rilevazione dei dati finanziari deve essere riferita al 31/12/2023, al fine di utilizzare dei dati definitivi da rendiconto. I dati da riportare sono cumulati, cioè, devono tenere conto anche degli importi degli esercizi precedenti. Le informazioni riguardano gli accertamenti relativi al progetto (specificando quelli riferiti al Pnrr /Pnc, ricordando la semplificazione normativa che permette di accertare l’entrata anche solo sulla base della deliberazione di assegnazione o riparto, senza attendere il provvedimento di impegno dell’amministrazione finanziatrice). Il dettaglio delle entrate dovrà riguardare anche l’eventuale fondo pluriennale vincolato, specificando la quota parte relativa alle anticipazioni dei fondi Pnrr (elevate al 30% dal Dl 19/2024) e le quote di avanzo vincolato che finanziano il progetto.

Tra i dati contabili vanno specificati gli impegni del progetto, indicando quelli a valere su risorse del Pnrr /Pnc e il fondo pluriennale vincolato (di parte spesa). Molto importante è il dato sui pagamenti totali, con indicazione di quelli relativi alle risorse Pnrr /Pnc.

I dati procedurali, riferiti al 30/06/2024, comprendono le informazioni sul cronoprogramma del singolo investimento e in particolare l’ultima fase procedurale (tra studio di fattibilità, progettazione preliminare, progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, conferenza dei servizi decisoria, eccetera) con scadenza prefissata entro il 30/06/2024. Le fasi procedurali sono le stesse di Regis, con alcune fasi relative a progetti non monitorati nello stesso.

(*) Vicepresidente Anutel

-----------------------------------------------

Formazione ANUTEL

CORSI IN PRESENZA

22-23-24/5/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI ED OPERATORI DEL SERVIZIO FINANZIARIO: TRA APPROFONDIMENTI TEORICI E SOLUZIONI PRATICHE (9,00-16,30)

27/5/2024 Ravello (Sa), le principali novita' del 2024 nella gestione dei tributi comunali (9,00-16,00)

28-29-30/5/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,30)

6/6/2024 Passignano sul Trasimeno (Pg): imposta di soggiorno: teoria e pratica (9,00-13,30)

7/6/2024 Casarsa della Delizia (Pn): i nuovi equilibri di bilancio (9,00-16,30)

11/6/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): il servizio idrico integrato in Calabria (10,00-13,30)

24-25-26/6/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,30)

SUMMER SCHOOL – 10-12/7/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): tributi locali: corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

SUMMER SCHOOL – 24-26/7/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario

SUMMER SCHOOL – 7-9/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): tributi locali: corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

SUMMER SCHOOL – 28-30/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario

VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE

28/5/2024: imu ed aree fabbricabili – applicazione dell’imposta alle categorie fittizie (10,00-12,00)

28/5/2024: corso base per la comprensione e gestione accertativa nelle procedure di crisi da sovraindebitamento - II modulo (15,30-17,30)

11-14/06/2024: corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione

14/6/2024: le nuove modalità di svolgimento delle udienze davanti alle corti tributarie e i provvedimenti giurisdizionali: decreto, ordinanza e sentenza (10,00-12,00)

18-19/06/2024: CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI Legge Finanziaria 2007 commi 158, 159, 160, 161 con esame di idoneità

19/6/2024: imposta di soggiorno e contributo di sbarco: l’attività dell’ufficio tributi (10,00-12,00)

20-21/06/2024: corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione gia’ in possesso di qualifica

17-18/7/2024: CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI Legge Finanziaria 2007 commi 158, 159, 160, 161 con esame di idoneità

VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

22/5/2024: imposta di bollo 2024: stato dell’arte e analisi delle recenti novità (10,00-12,00)

31/5/2024: i vincoli di cassa alla luce della delibera Corte dei conti autonomie n. 17/sezaut/2023 (10,00-12,00)

4/6/2024: equilibri ed assestamento di bilancio (10,00-12,00)

12/6/2024: l'assestamento di bilancio e la salvaguardia degli equilibri: utilità e concrete modalità di organizzazione (10,00-12,00)

17/6/2024: il deposito dei conti giudiziali tramite il portale sireco (15,30-17,30)

26/6/2024: il documento unico di programmazione (dup) quale strumento di effettiva programmazione e non superfluo adempimento (10,00-12,00)

15/7/2024: il bilancio consolidato: dall'individuazione del gruppo amministrazione pubblica (gap) fino all'approvazione del bilancio consolidato (10,00-12,00)

29/7/2024: iter di predisposizione del bilancio di previsione 2025/2027: come organizzarsi per giungere con (relativa) serenità all'approvazione entro il 31/12/2024 (10,00-12,00)

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

23/5/2024: le assenze nel rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali 1° parte (10,00-12,00)

30/05/2024: le concessioni demaniali marittime: i° parte (10,00-12,00)

4/6/2024: le assenze nel rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali 2^ parte (10,00-12,00)

7/06/2024: le concessioni demaniali marittime: II° parte (10,00-12,00)

4/7/2024: contratti pubblici: i più recenti orientamenti della giurisprudenza e dell’anac (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2024: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

- Il corso si terrà dal 8 al 26 LUGLIO 2024.

https://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx