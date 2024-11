Acea, utile e margini in rialzo - Migliorata la guidance 2024

La crescita del business regolato spinge i conti di Acea che arriva al giro di boa dei primi nove mesi dell’anno con un utile netto consolidato in crescita del 36,1%, a 285 milioni, con l’ebitda consolidato in rialzo del 15,3%, a 1,16 miliardi di euro e con l’ebit consolidato in aumento del 25,4%, a quota 555,3 milioni. Rallentano, invece, i ricavi che si attestano a 3,1 miliardi (-8%) per via della flessione dei prezzi dell’energia.

«I risultati finanziari dei nove mesi confermano una solida crescita...