Affitti brevi, in tutte le case estintori e rilevatori di fumi

La domanda del lettore: Con riferimento all’articolo 13-ter, comma 7, della legge 191/2023, vorrei sapere se la dotazione degli estintori e dei rilevatori di gas è obbligatoria per tutti gli appartamenti per affitti brevi, oppure solo per quelle fattispecie riconducibili all’esercizio di attività imprenditoriali.

La risposta dell’esperto: Il comma 7 dell’articolo 13-ter della legge 191/2023 detta una disciplina specifica per chi concede in locazione unità immobiliari per finalità turistiche...