Coperture Sace, la durata del Fondo va allungata

La proroga rispetto all’obbligo per le imprese di assicurarsi contro le calamità naturali è arrivata venerdì scorso, con un decreto legge approvato dal consiglio dei ministri e pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Piccole e medie imprese hanno visto rinviare la scadenza per mettersi in regola rispettivamente al primo gennaio 2026 e al 1° ottobre 2025. Per le grandi imprese, però, la misura prevede un percorso differente: l’obbligo decorre da oggi, ma per i prossimi 90 giorni non ci saranno conseguenze...

