Aggiudicazioni. Luigi Notari elettrifica la linea Fs Ivrea-Aosta per 78,9 milioni di Alessandro Lerbini

Opere ferroviarie per Luigi Notari in Valle d'Aosta. L'impresa milanese si è aggiudicata la progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione dell'elettrificazione con sistema a corrente continua 3 KV sulla tratta Ivrea- Aosta della linea ferroviaria Chivasso-Aosta e gli interventi di adeguamento e miglioramento nelle stazioni di Hône-Bard e Nus. Il bando di Rfi da 91 milioni è stato assegnato per 78,9 milioni.





È stata ufficializzata nella Gazzetta europea l'aggiudicazione...