Aggiudicazioni. Torino-Lione, a Eurovia il recupero dei materiali da 800 milioni di Alessandro Lerbini

A Donati la riqualificazione energetica del Palazzo di Giustizia di Milano per 51,5 milioni

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Telt ha ufficializzato nella Gazzetta europea l’aggiudicazione dell’appalto per il recupero dei materiali di scavo sul versante francese del tunnel di base del Moncenisio (lotto 11) per la lina Av Torino-Lione. La gara è stata assegnata al raggruppamento composto da Eurovia Alpes (mandataria), Carrières du Bassin Rhônalpin / Satm / Granulats Vicat / Spie Batignolles Valerian / Spie Batignolles Malet / Vinci construction terrassements (oggi Terélian) / Gie Gmm 73

Il contratto, del valore di 799,7 milioni di euro, riguarda l’industrializzazione del sistema che ha l’obiettivo di gestire 30 milioni di tonnellate estratte in Francia, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di economia circolare. Oltre il 50% di questi materiali infatti saranno reimpiegati negli stessi cantieri della sezione internazionale della Torino-Lione.

Questo appalto rientra nella strategia di Telt per il massimo riutilizzo dei materiali estratti, grazie al recente accordo sottoscritto dalla Cig diventa possibile riutilizzare i materiali di scavo oltre i confini nazionali: nel “cantiere unico” binazionale della Torino-Lione potrà essere raggiunto il 60% di riutilizzo delle rocce estratte.

A seconda delle loro caratteristiche, i materiali hanno diversi usi e destinazioni.

In particolare, una parte sarà trattata in due siti di valorizzazione (uno nei pressi di Saint-Jean-de-Maurienne e l’altro di Modane) dove queste rocce saranno lavorate per realizzare il calcestruzzo da reimpiegare nei cantieri del tunnel di base. Un’altra parte sarà utilizzata nel cantiere per la costruzione dei nuovi binari nel bacino di Saint-Jean-de-Maurienne, dove saranno realizzati i rilevati ferroviari.

Infine, i materiali che non possono essere riutilizzati nella sezione internazionale della nuova linea, saranno comunque valorizzati e indirizzati verso siti di deposito autorizzati o ex cave da ripristinare.

Il Mit - provveditorato interregionale alle Opere pubbliche Lombardia ed Emilia Romagna - ha appaltato a Donati i lavori di riqualificazione energetica, impiantistica, risanamento delle facciate interne e restauro degli elementi di pregio del Palazzo di Giustizia di Milano in corso Porta Vittoria. La gara da 56.688.637 euro è stata assegnata per 51.547.429 euro.



Le principali aggiudicazioni della settimana