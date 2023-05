Agrivoltaico, la Puglia fa il pieno: 12 maxi-impianti sui 13 approvati dal governo di M.Fr.

Ok anche a un sito in Basilicata. In Sicilia via libera alla ricerca di idrocarburi. Il ministro Pichetto: l'obiettivo è superare i 10 MW di rinnovabili nel 2023









Il governo ha sbloccato la realizzazione di 13 impianti agrivoltaici di grande dimensione, per una potenza di 600 MW in totale (esattamente 593,662 MW), avvalendosi della procedura introdotta dal decreto aiuti (articolo 7, del Dl 50/2022) che prevede che il governo possa autorizzare i progetti di impianti per la produzione di energia sottoposti a Via statale. L'ok ai progetti, proposti dal ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, è arrivato nella seduta del Consiglio dei ministri del 4 maggio. ...