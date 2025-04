Ai politici locali porte aperte per i posti da dirigente

Pezzo per pezzo, la normativa costruita nel 2013 nel nome dell’anticorruzione negli enti territoriali è in via di smontaggio. Il nuovo colpo di piccone è in arrivo con la legge di conversione del decreto sulla Pa, che si appresta ad abbattere il cancello con cui agli ex presidenti, assessori e consiglieri regionali e degli enti locali viene impedito di ambire a un incarico dirigenziale in Regione nei due anni successivi alla fine del loro mandato.

A riscrivere le regole è un emendamento di Forza Italia...