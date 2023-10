Al cittadino disordinato spetta nuova copia dei documenti di Pietro Alessio Palumbo

Secondo il Tar Puglia-Bari (sentenza n. 1134/2023) il Comune non può rigettare una richiesta di accesso agli atti di un cittadino sul mero presupposto che gli stessi “dovrebbero” essere già in suo possesso. La pur possibile disponibilità da parte del richiedente, degli atti oggetto dell’istanza di accesso, che, peraltro, potrebbero essere stati nel frattempo dallo stesso smarriti, non impedisce l’accesso: nessuna norma dispone in tal senso.

Il privato che per sue ragioni – il disordine, la perdita del documento, un trasloco, un furto - non sia più in possesso di un atto che pur doveva diligentemente conservare, non può essere “mutilato” nei suoi interessi e nella sua difesa: ha diritto in ogni caso ad ottenere (un’altra) copia.

Nella vicenda affrontata dal giudice amministrativo barese il Comune asseriva che gli atti, ragionevolmente, dovevano essere già in possesso del richiedente, che, quindi senza valide ragioni, pretendeva di ricorrere all’istituto dell’accesso per supplire a proprie personali negligenze. Ma il cittadino sul punto deduceva che la documentazione era stata rilasciata non già direttamente a lui, bensì a suo padre nei lontani, primi del ‘900 del secolo scorso. Visti i tanti anni trascorsi non riusciva in alcun modo a ritrovare la copia dei predetti atti.

Il Tar ha innanzitutto chiarito che il lavoro da farsi negli archivi storici, necessario per dare seguito ad una richiesta di accesso, non è ragione sufficiente per impedire l’ostensione degli atti; posto che l’Amministrazione non può opporre all’interessato circostanze inerenti alla propria organizzazione interna. E poi, a ben vedere, nella vicenda l’Amministrazione non aveva posto in dubbio il diritto del ricorrente di accedere alla documentazione richiesta, si era limitata a disporre un differimento dell’accesso al fine di reperire i documenti, tenendo successivamente un comportamento inerte. Con ciò tramutando il differimento in un implicito diniego. Tutto in palese violazione dei principi di buona fede e di leale collaborazione, avendo l’Ente dapprima ingenerato nell’interessato il convincimento di avere diritto all’accesso, poi però concretamente impedendolo.

Secondo il giudice amministrativo pugliese il collegamento, ossia il rapporto di strumentalità, tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza deve essere inteso in senso ampio; col solo limite di non trasmodare in un espediente per sindacare sull’attività del soggetto pubblico cui è rivolta. La documentazione richiesta deve costituire un mezzo utile alla tutela non necessariamente giudiziale degli interessi del cittadino coinvolto; non richiedendosi che essa sia idonea a costituire strumento di prova diretta della lesione di un particolare diritto. L’interesse all’accesso ha quindi consistenza autonoma e va considerato in astratto, escludendosi che in relazione a casi specifici competa all’amministrazione compiere forme di apprezzamento sulla fondatezza di una determinata pretesa.