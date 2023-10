Al via dal 2 novembre l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali di Daniela Casciola

Per il mantenimento, dalla stessa data i già iscritti sono tenuti a dimostrare di aver conservato i requisiti loro richiesti

Con decreto ministeriale 24 ottobre 2023 è stato approvato l’avviso relativo alle modalità e ai termini per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2024. Lo ha comunicato la Direzione centrale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale.

La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica, perentoriamente dalle ore 12.00 del 2 novembre 2023 alle ore 12.00 del 18 dicembre 2023, secondo le modalità stabilite nell’avviso.

Per la presentazione delle domande è necessario accedere al link https://dait.interno.gov.it/finanza-locale e selezionare la sezione denominata: “Accedi all’area dei revisori” quindi quella “Accedi alle banche dati” e infine “Accedi all’area personale”.

L’accesso può avvenire esclusivamente tramite identità digitale: SPID, CIE e CNS.

Al fine di garantire la massima semplificazione nei rapporti con la Pubblica amministrazione, anche nella presente fase di iscrizione, l’Ufficio preposto indicato nella sezione “Contatti”, garantirà assistenza amministrativa e tecnica, sia telefonicamente che per posta elettronica. Analoga comunicazione sarà data, tramite pec, a tutti gli iscritti e a coloro che nei precedenti periodi si sono registrati nel sistema.

Per tutti i soggetti che risulteranno iscritti nell’Elenco 2024 si procederà alla verifica del possesso dei requisiti relativi alla formazione, all’anzianità di iscrizione al Registro dei revisori legali e all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, allo svolgimento degli incarichi pregressi presso gli enti locali e degli altri dati autocertificati quali la residenza anagrafica.

Circa i requisiti, i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2023 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del ministero dell’Interno.