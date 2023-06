Costruzioni, al sistema bilaterale la menzione speciale Unhcr per l'inclusione nel mercato del lavoro di El&E

L'Associazione nazionale costruttori è tra i soggetti che costituiscono il sistema bilaterale delle costruzioni premiato per l'impegno nel favorire l'inserimento dei richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale









Menzione speciale al sistema bilaterale delle costruzioni - che si compone di Ance, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confapi Aniem - nell'ambito del premio "Welcome. Working for Refugee Integration", il programma di Unhcr che dal 2017 ha consentito l'attivazione di 22mila percorsi professionali per rifugiati in oltre 520 aziende...