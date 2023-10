Alloggi universitari, nasce il fondo per acquisire immobili e pagare affitti di M.Fr.

Previsto dal Dl «anticipi» pubblicato in Gazzetta. Avrà una dotazione di oltre 260 milioni, sarà gestito dal Miur e servirà a comprare o affittare nuovi allogg

Rendere più veloce la messa a disposizione di nuovi alloggi posti letto per studenti universitari, soprattutto attraverso l’acquisizione di immobili o il pagamento di affitti. Serve a questo il fondo da 261,84 milioni di euro complessivi, di cui 216,7 da qui al 2032, istituito dal governo con il decreto legge “anticipi”, n.145/2023, approvato lo scorso 16 ottobre dal Consiglio dei ministri insieme al disegno di legge di Bilancio e appena pubblicato in Gazzetta.

Il Fondo sarà gestito dal Miur e servirà a «incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie».

La misura, prevista dal Pnrr (M4C1-28), punta ad accelerare il programma di investimenti ed è inclusa tra quelle che il governo ha recentemente rimodulato. In considerazione delle difficoltà del programma - che prevede la realizzazione di 7.500 nuovi alloggi - il governo aveva trasferito il relativo finanziamento dalla terza alla quarta rata. Il valore complessivo di quest’ultima, ha ricordato il governo, è di 16,5 miliardi. Per ora i soldi arrivano dal Fondo per interventi strutturali di politica economica (Dl 282/2004).

Il decreto legge precisa che tutte le procedure amministrative già concluse o ancora in corso alla data del 19 ottobre, e relativi pagamenti, «conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge».