Ama, con 14 lotti in gara i servizi di ingegneria per gli impianti rifiuti a Roma

Raffica di gare Ama a Roma per i professionisti. Invitalia, per conto del’Azienda municipale ambiente, ha pubblicato un bando, diviso in 14 lotti, per accordi quadro di servizi di ingegneria e architettura finalizzati a: Dl Cse, collaudo tecnico-amministrativo contabile - statico - funzionale - verifica per gli impianti di Cesano, Casal Selce, Ponte Malnome, Rocca Cencia e Wolf Ferrari. Il lotto più rilevante, dal valore di 5,1 milioni, riguarda i servizi tecnici per l’impianto di Casal Selce. Le...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi