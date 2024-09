Ambiente, corsia celere per i progetti green

Corsia preferenziale nelle richieste di Via (la valutazione d’impatto ambientale) per i progetti di idrogeno verde e fonti rinnovabili, come pure per i rifacimenti di impianti eolici e solari e per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici onshore da almeno 50 megawatt e eolici onshore da almeno 70 MW. Tempi più stretti, poi, per le valutazioni della Commissione Pniec-Pnrr con la possibilità che il Gse offra supporto operativo alle commissioni tecniche Via-Vas e Pnrr-Pniec tramite un’apposita convenzione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi