Ambiti stretti per l'amministrazione che intende riproporre un provvedimento annullato di Amedeo Di Filippo

L'interpretazione della sezione di Pescara del Tar Abruzzo









Il principio in virtù del quale è preclusa all'amministrazione la reiterazione del provvedimento di rigetto a seguito dell'annullamento di un primo provvedimento è limitato ai procedimenti avviati su istanza di parte, non comprende le procedure in materia concorsuale e non è applicabile quando i nuovi motivi di esclusione sono scaturiti dalla rinnovata istruttoria. Lo afferma la sezione di Pescara del Tar Abruzzo con la sentenza n. 107/2023.

L'ottemperanza

Il Tar giudica il ricorso per l'ottemperanza...