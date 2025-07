Anac, impugnabili solo gli atti con prescrizioni per gli enti

I provvedimenti adottati dall’Anac nell’esercizio del suo potere di vigilanza non sono autonomamente impugnabili, in quanto hanno natura di parere non vincolante con il quale l’Autorità esprime le proprie valutazioni che possono eventualmente essere di impulso all’adozione di autonome determinazioni da parte delle stazioni appaltanti, ma non ha hanno in sé efficacia lesiva di diritti o interessi di terzi.

Tali provvedimenti esprimono infatti degli orientamenti interpretativi, che come tali non possono...