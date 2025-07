Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Calabria: turismo, al via il bando «La Calabria che incanta»

La Regione Calabria ha attivato un bando per sostenere la promozione e la valorizzazione del patrimonio regionale, con particolare attenzione alle tradizioni e alle risorse storiche locali, artistiche, sociali e culturali, attraverso la realizzazione di eventi turistici. Gli obiettivi del bando sono: promuovere l’immagine regionale e la Calabria come destinazione turistica; realizzare esperienze di intrattenimento e di divertimento per turisti e visitatori; valorizzare le risorse locali e in particolare le autenticità calabresi; ampliare, innovare e potenziare l’attrattività turistica per diversi target di turisti/visitatori; promuovere eventi turistico culturali capaci di attrarre visitatori, incentivare la fruizione del territorio e contribuire alla valorizzazione delle risorse locali. Possono presentare domanda i Comuni calabresi. Il contributo massimo concedibile, nella forma di contributo in conto capitale, è pari al 80% delle spese ammissibili. Le domande di contributo unitamente alla documentazione prevista dall’avviso potranno essere presentate entro le ore 15 del 31 luglio 2025. Sito web

Emilia Romagna: stanziati 450mila euro per la manutenzione della rete dei percorsi escursionistici

La Regione Emilia Romagna ha stanziato 450.000 euro per la manutenzione dei sentieri che ricadano in aree MaB UNESCO e nel sito UNESCO “Carsismo nelle evaporiti e grotte dell’appennino settentrionale”, facenti parte dei Comuni più piccoli e di quelli montani. Per garantire la sicurezza e il buono stato dei percorsi escursionistici. Ogni Ente potrà beneficiare di un contributo massimo di 10.000 euro e i lavori ammessi riguardano attività come il diradamento della vegetazione e la manutenzione della segnaletica. Le domande per ottenere i contributi devono essere rivolte alla Regione Emilia Romagna entro il 20 agosto 2025 esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it. Sito web

Emilia Romagna: attivati i fondi 2025 per la promozione di prodotti Dop e Igp

L’obiettivo del bando promosso dalla Regione Emilia Romagna è quello di sostenere, attraverso un contributo economico, i Comuni che organizzano e gestiscono iniziative di promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a qualità regolamentata del territorio (Dop e Igp) nei confronti dei consumatori. Il budget disponibile è pari a 100.000 euro. Per ciascun beneficiario è ammessa un’unica domanda riferita ad una sola iniziativa. Spesa minima 3.000 e massima 15.000 euro. L’intensità dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammessa. Sono finanziate le spese riferite esclusivamente all’attività di promozione della/delle Dop o Igp nell’ambito dell’iniziativa per la quale si richiede un contributo e, in particolare, spese di affitto, allestimento e pubblicità, alle condizioni dettagliate nel Bando. Presentazione delle domande entro il 30 ottobre 2025 o fino a esaurimento fondi. Sito web

Liguria: al via le domande per i contributi 2025 per le Unioni di Comuni

La giunta della Regione Liguria ha avviato la procedura per la ripartizione delle risorse disponibili per le Unioni di Comuni per la gestione in forma associata di funzioni comunali fondamentali. Le risorse pari ad euro 108.869,07 sono assegnate alla Regione dal ministero dell’Interno e costituiscono risorse vincolate di competenza dell’esercizio 2025 a sostegno dell’associazionismo comunale che devono essere spese e rendicontate relativamente all’esercizio 2025. Per poter accedere al contributo, nel form disponibile sullo Sportello online di Regione Liguria, il legale rappresentate dell’unione o suo delegato deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti minimi di natura giuridico-finanziaria. L’istanza di partecipazione al bando deve essere presentata compilando il form disponibile sullo Sportello online di Regione Liguria, nella sezione dedicata al bando contributi alle Unioni di Comuni, accedendo con le credenziali di identità elettronica (SPID, CNS, CIE) e inviata entro il termine perentorio del 4 agosto 2025. Sito web

Piemonte: al via l’annualità 2026 dei fondi per gli interventi nei Comuni

Avviata dalla Regionie Piemonte la manifestazione di interesse rivolta ai Comuni con meno di 35.000 abitanti finalizzata alla raccolta di proposte progettuali potenzialmente finanziabili per le seguenti tipologie di interventi: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale; messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni; messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; bonifiche ambientali dei siti inquinati. Dotazione finanziaria 20.000.000 euro. Scadenza 8 agosto 2025. Sito web