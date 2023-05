Anac: nel sottosoglia con appalto al ribasso obbligatoria l'esclusione automatica delle offerte anomale di Stefano Usai

Link utili Anac, parere del 19 aprile 2023, n. 160 Altri provvedimenti

Il Rup della stazione appaltante deve rispettare le semplificazioni introdotte dal legislatore senza potersene discostare









Con la delibera n. 160/2023, l'Anac ritiene non congruo l'operato della stazione appaltante che, per l'appalto di un servizio di pulizia, ampiamento sottosoglia, ha deciso di utilizzare la procedura aperta con aggiudicazione al minor prezzo ma non ha applicato l'esclusione automatica delle offerte risultate anomale (articolo 97, comma 8 del Codice). Secondo l'autorità anticorruzione, una volta verificato che l'appalto da aggiudicare al ribasso non ha alcun interesse transfrontaliero, l'articolo 97...