Anas, bando da 197 milioni per la variante di Buttapietra prorogato a fine novembre

Tempi più lunghi per partecipare al bando da quasi 200 milioni per la variante stradale di Buttapietra in Veneto. A causa di un aggiornamento delle informazioni, Anas ha prorogato la gara promossa ad agosto riguardante la Ss 12 dell’Abetone e del Brennero - variante da Buttapietra alla tangenziale sud di Verona dal valore di 197.549.110 euro - al 29 novembre rispetto alla prima scadenza fissata al 25 ottobre.



La nuova strada extraurbana, della lunghezza di 14,5 km, avrà due corsie e si svilupperà ...