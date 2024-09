Anas manda in gara per 1,8 miliardi la variante Catanzaro-Crotone sulla Jonica

“Strada Statale n. 106 “Jonica” -Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR/A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106”. Questo il bando, da oltre 1,8 miliardi complessivi (esattamente 1.832.261.865,54 euro) mandato in gara dall’Anas. L’appalto - tra i maggiori per importo mai pubblicati dall’Ente nazionale delle strade - è mandato in gara con procedura aperta ed è suddiviso nei seguenti cinque lotti...

