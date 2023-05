Ance: riforma degli incentivi occasione per una politica industriale per le costruzioni di Mauro Salerno

Nell'audizione al Senato i costruttori chiedono il ripristino dell'agevolazione 11,5% sui premi Inail e più attenzione alle peculiarità dei cantieri









Insieme alla riforma fiscale, il disegno di legge delega per la riforma del sistema di incentivi alle imprese rappresenta «un'occasione fondamentale per definire i contorni di una vera politica industriale per il settore delle costruzioni». È il concetto che il vicepresidente dell'Ance Piero Petrucco ha sottolineato nell'audizione di fronte alla commissione Industria del Senato. I costruttori valutano positivamente l'iniziativa mirata alla definizione di un vero e proprio «codice degli incentivi» ...