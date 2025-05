Sostenibilità, Ance: più gradualità e chiarezza su principio Dnsh

«Nell’ottica di razionalizzazione della normativa europea sulla sostenibilità, occorre prestare attenzionare all’applicazione del principio del Dnsh (Do No Significant Harm), che, sebbene sia nato in un contesto molto specifico prettamente finanziario – relativo alla Tassonomia – è di fatto richiamato e declinato in ambiti settoriali molto diversi rispetto a quello di origine, talvolta con effetti anche distorsivi». Lo ha chiesto l’Ance nell’audizione presso la Commissione Politiche ue della Camera...

