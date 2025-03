Anche le stabili organizzazioni sono obbligate alla copertura

L’obbligo di contrarre polizze per la copertura dei rischi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni) è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2024 e avrebbe dovuto scattare lo scorso 31 dicembre, salva la proroga al 31 marzo 2025 introdotta dal recente decreto Milleproroghe. La misura risponde a un’esigenza che si fa sentire anche in Italia per via del dissesto idrogeologico e della pericolosità degli eventi naturali sulla vita delle aziende. Ma risponde anche all’...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi