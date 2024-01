Anticorruzione, piano da predisporre entro il 31 gennaio

Le pubbliche amministrazioni hanno tempo fino al 31 per predisporre e pubblicare il piano anticorruzione 2024-2026, nell’ambito di adozione del Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione. È quanto ha precisato il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità Anticorruzione dello scorso 10 gennaio. Per i soli enti locali, il termine ultimo per l’adozione del Piao è fissato al 15 aprile 2024, a seguito del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l’approvazione del...

