Niente recesso da una società inhouse che opera in ragione della decisione di ente di gestione di Ato

Non c’è diritto di recesso da una società in house che opera in ragione di una decisione di ente di Gestione di Ato, ancora alle decisioni di Ato i Comuni devono attenersi. Due sentenze gemelle del Consiglio di Stato (n. 4123 del 7 maggio 2024 e n. 4153 del 9 maggio 2024) non solo chiudono uno stillicidio di richieste di liquidazione quote che rischiava di creare serie difficoltà al gestore dell’infrastruttura idrica di Milano e Monza, ma servono anche a scolpire dei principi fondamentali in tema...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi