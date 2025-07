Gare, va impugnato subito il bando privo di Criteri ambientali minimi

La regolazione dei Cam e gli standard di qualità attesi devono essere previsti nella lex specialis considerato che essi sono elementi essenziali dell’offerta o elementi per l’attribuzione di un punteggio premiale. In assenza di tale previsione, che costituisce una grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, vi è l’onere dell’ immediata impugnazione del bando. Infatti, in applicazione del principio di risultato e di buona fede, l’operatore economico è tenuto...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi