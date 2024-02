Revisione prezzi, passa il modello francese: 21 indici per definire i costi delle opere

Ventuno nuovi indici da comporre per determinare il costo dell’opera. Il tavolo sulla revisione prezzi per i lavori ma anche per i servizi e le forniture si è aggiornato ieri al ministero delle Infrastrutture con un punto a favore delle imprese che, anche grazie al lavoro di tessitura del viceministro Edoardo Rixi, hanno portato a casa un primo fondamentale risultato: la condivisione con Istat e con le stazioni appaltanti del metodo di calcolo per la definizione dei prezzi dei lavori. In due parole...

