Appalti Pnrr, dal Mit una mini-guida agli affidamenti

Una mini-guida agli appalti del Pnrr. È quella che si può ricostruire dalla lettura di una serie di pareri rilasaaiti dal ministero delle Infrastrutture in ripsosta ai questi inviati dalle stazioni appaltanti. Innanzitutto il Mit certifica (con il parere n. 3160/2025) che il regime di qualificazione delle stazioni appaltanti, per gli appalti del Pnrr, è quello disciplinato dal codice dei contratti dal 1° luglio 2024. Inoltre, sempre on lo stesso parere, si conferma il superamento – a far data dal...

