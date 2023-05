Appalti, triplo caos sui nuovi incentivi per i tecnici di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Non sono chiari il termine per i regolamenti e il ruolo della contrattazione decentrata









Con il nuovo Codice appalti si riapre la stagione degli adempimenti per la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche. Ma con molte semplificazioni. L’articolo 45 del Dlgs. 36/2023 impone una nuova disciplina da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Codice, ma non è più richiesto il passaggio in contrattazione decentrata. Alcuni nodi interpretativi non sono semplici.

Il primo è la decorrenza del termine di 30 giorni. Il decreto è entrato in vigore il 1° aprile 2023 ma acquista...