Appalti, verifica della Cassa edile sui costi della manodopera

La conversione in legge del decreto Coesione (Dl 60/2024, convertito dalla legge 95/2024) ha introdotto ulteriori novità sulla verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti edili pubblici e privati, rispetto a quanto già previsto dal Dl 19/2024. Sia in ambito privato che pubblico, il committente ha l’obbligo – prima del saldo all’impresa esecutrice – di verificare che l’importo minimo di manodopera necessario per la realizzazione di un’opera edile, considerata la tipologia di lavorazione...

