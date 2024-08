Appalto da 130,3 milioni per la scuola Agraria nel polo di Sesto Fiorentino

L’Università degli studi di Firenze appalta i lavori di realizzazione della nuova sede del dipartimento e scuola agraria nel polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino.

L’iniziativa, dal valore di 130,3 milioni, consiste nella realizzazione dello stralcio 1A, che comprende i seguenti interventi di nuova costruzione: edificio C con destinazione d’uso prevalente a laboratori didattici, edificio F per laboratori di ricerca, edificio G per studi del personale didattico, piani interrati degli edifici...

