Appalto integrato, i progettisti non hanno l'obbligo di formare un raggruppamento di Roberto Mangani

Tar Campania: cade così anche il vincolo di indicare la figura del giovane professionista. Le novità alla luce del nuovo codice

Team of architects people in group on construciton site check documents and business workflow.

Nell’appalto integrato qualora il concorrente decida di avvalersi per l‘attività di progettazione di una pluralità di progettisti indicati in sede di offerta, questi ultimi non hanno l’obbligo di costituirsi in raggruppamento temporaneo. Non essendoci tale obbligo, non vi è neanche l’altro obbligo di indicare la figura del giovane professionista, posto che tale ultima indicazione è correlata alla costituzione del raggruppamento, nel senso che sussiste solo nell’ipotesi in cui nell’ambito del raggruppamento...