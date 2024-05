Appalto Mm da 130,5 milioni per la nuova metrotranvia Milano-Limbiate

Milano potenzia i trasporti pubblici nell’area nord. Al via la gara di Metropolitana Milanese per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, da svilupparsi tramite un sistema di gestione Bim, relativi alla realizzazione della metrotranvia Milano-Limbiate, nella Città metropolitana di Milano e nella Provincia di Monza e della Brianza, attraverso la demolizione e la ricostruzione integrale della tranvia extraurbana Milano-Limbiate. Il valore delle opere è di 130.519.114 euro. Per motivi ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi