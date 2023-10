Architettura, premiati Pedevilla architects e Campomarzio+Michele Moresco di El&E

Casa di Riposo Santa Barbara a San Leonardo in Passiria (Bz, 2022) - Progetto: pedevilla architects, vincitore del Premio “Architetto italiano 2023”

Pedevilla architects e Campomarzio + Michele Moresco. A loro è andato il duplice premio promosso dal Consiglio nazionale degli architetti, nella cerimonia di che si è svolta il 27 ottobre a Roma nella cornice della Festa dell’Architetto 2023. Più esattamente pedevilla architects è lo studio che si è aggiudicato il Premio “Architetto/a italiano/a” mentre Campomarzio + Michele Moresco, il Collettivo al quale è stato assegnato il premio “Giovane Talento dell’Architettura italiana”.

Casa di Riposo Santa Barbara a San Leonardo in Passiria (Bz, 2022) Progetto: pedevilla architects, vincitore del Premio “Architetto italiano 2023” foto ©Gustav Willeit

Al primo la Giuria ha riconosciuto particolare attenzione e cura ai valori della sostenibilità ambientale ed economica e della cura sociale. Aspetti che sono rappresentati emblematicamente nel progetto della “Casa di Riposo Santa Barbara” realizzato a San Leonardo in Passiria (Bz). L’utilizzo di forme e materiali differenti, raffinati e contemporanei ma, al contempo, fortemente legati al territorio, la capacità di rigenerare l’esistente reinventando le tecniche costruttive locali e traghettandole a una nuova contemporaneità sono state considerate le caratteristiche che contraddistinguono il percorso professionale di pedevilla architects.

Centro sportivo a S. Martino in Passiria (Bz, 2023) Progetto: Campomarzio + Michele Moresco, vincitore del Premio “Giovane talento dell’architettura italiana 2023” foto ©Davide Perbellini

Il “Centro sportivo S. Martino in Passiria” (BZ) al quale è stato attribuito il “Giovane Talento dell’Architettura italiana” si innesta in modo fortemente sensibile nel paesaggio, senza rinunciare a costruire un nuovo elemento forte e identitario per la comunità. La semplicità delle soluzioni costruttive riflette, secondo la Giuria un uso sapiente dei materiali e dei dettagli costruttivi sempre ricercato ed elegante che caratterizza il lavoro di ricerca del Collettivo Campomarzio + Michele Moresco.

Palazzo dei Diamanti - Progetto dello spazio espositivo (Ferrara, 2023) Progetto: Labics, menzione Premio “Architetto italiano 2023” foto ©Marco Cappelletti

«I premi - ha detto il presidente degli architetti Francesco Miceli - rappresentano anche un momento per riflettere sul ruolo dell’architettura e sul futuro delle nostre città. Quindi, uno strumento importante per promuovere l’architettura e il lavoro degli architetti. Il nostro auspicio è che la centralità del progetto possa sempre più divenire un punto di riferimento nella cultura della nostra società. I Premi servono anche a promuovere la professionalità dei giovani architetti che credono nel nostro mestiere e che con grande passione svolgono il loro ruolo . Per tutti noi, giovani e non, è fondamentale consolidare il valore dell’architettura e la sua dimensione etica, ritenendo che il nostro lavoro abbia come obiettivo principale quello di migliorare la condizione di vita delle persone».

SON Cascina San Carlo (Milano, 2022) Progetto: B22, Carlo Venegoni, menzione Premio “Architetto italiano 2023” foto ©Simone Marcolin

«Nell’anno del Centenario dell’istituzione della professione ordinata e in quello europeo delle Competenze - ha sottolineato Alessandra Ferrari, responsabile del Dipartimento Cultura del Cnappc - la grande partecipazione al Premio “Architetto Italiano” e “Giovane Talento dell’Architettura italiana” acquista maggiore significato: il Premio, giunto all’11° edizione si conferma un indiscusso riferimento nazionale che contribuisce alla diffusione del valore della nostra professione. Anche per questa edizione i progetti selezionati “passeranno alla storia” confluendo nello Yearbook, la più grande raccolta di architettura italiana che illustra la complessità di ogni singolo progetto di architettura e una conferma della grande competenza della nostra categoria».

Casa del Custode ( Bologna, 2022) Progetto: Camilla De Camilli, menzione Premio “Giovane talento dell’architettura italiana 2023” foto ©Camilla De Camilli ©Martino Stelzer

Nel corso della Festa dell’Architetto sono state attribuite anche una serie di Menzioni. Nell’ambito del Premio “Architetto italiano” allo studio Labics per “Palazzo dei Diamanti - Il progetto dello spazio espositivo” a Ferrara e a B22, Carlo Venegon, per il progetto “SON Cascina San Carlo” a Milano. La Menzione per il “Giovane Talento dell’Architettura italiana” è andata allo studio Camilla De Camilli per il Progetto “Casa del Custode” a Bologna.