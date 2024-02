Aree vincolate, la presenza di altri edifici non basta a giustificare il condono

La presenza di altri edifici in un’area vincolata non è motivo sufficiente per consentire la sanatoria di un’opera realizzata abusivamente. Con questa motivazione il Tar di Roma, con la sentenza numero 2422/2024 ha respinto il ricorso di una persona che aveva impugnato l’ordinanza di demolizione di Roma Capitale per la realizzazione di un“immobile posto al piano terra con destinazione abitazione”, per 73 metri quadrati e un cubatura fuori terra di 247,00 metri cubi.

La vicenda inizia nell’aprile del...