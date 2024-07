Assestamento 2024: parte dei 113 milioni ripartiti per compensare i tagli, in proporzione alla spending

Sta per essere attuata anche la mitigazione dei tagli agli enti locali. Durante la Conferenza Stato-Città del 27 giugno, insieme allo schema di decreto che definisce il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per il periodo 2024/2028 - su cui l’Anci ha espresso un parere negativo - è stato approvato lo schema di riparto del fondo di 113 milioni, previsto dalla legge di bilancio 2024.

Questo fondo sarà utilizzato in parte per i ristori a conguaglio per gli enti in deficit di risorse post...