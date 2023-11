Asti-Cuneo, sbloccati i lavori del lotto 6 Roddi-diga Enel di E.l. & E.

Salvini: opera attesa da decenni e che rappresenta un importante volano di sviluppo per il territorio

Sbloccati dopo decenni i lavori relativi al completamento del lotto 6 (Roddi-diga Enel) dell’autostrada A33 Asti-Cuneo. Con la chiusura della conferenza dei servizi, si apre la fase operativa. Lo ha comunicato, in una nota, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il nuovo lotto collega i tratti già realizzati da Anas e aperti al traffico attraverso la tangenziale di Alba e, insieme con le opere di adeguamento della tangenziale, renderà funzionale l’intero tronco, costituendo un corridoio tra il casello di Marene della A6 (Torino-Savona) e il casello di Asti Est della A21 (Torino-Piacenza). La realizzazione dell’opera ha una durata complessiva stimata di due anni e mezzo. Si tratta, tra l’altro, di un intervento che si sviluppa in un’area interessata da due siti dichiarati patrimonio mondiale dall’Unesco: i «Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato» e le «Residenze della Casa Reale dei Savoia».

Con una notevole ricaduta anche in termini turistici ed economici nell’area. «Sono estremamente soddisfatto per il lavoro di squadra, a partire da tecnici e amministratori, per sbloccare un’opera attesa da decenni e che rappresenta un importante volano di sviluppo per il territorio. Continuerò a impegnarmi per sbloccare opere da Nord a Sud», ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini.