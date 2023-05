Atm torna in utile dopo il Covid - Il giro d’affari sfiora 1,1 miliardi di Sara Monaci

Bilancio 2022 in sostanziale pareggio ma già emergono criticità sui conti del 2023









La società del trasporto pubblico milanese (Atm) torna in pareggio, dopo due anni di profondo rosso a causa della pandemia, durante i quali è stata raggiunta una passività di circa 80 milioni nel biennio 2020-2021. Il ritorno all’equilibrio in bilancio non era scontato, visto che, a detta degli stessi vertici di Atm, le abitudini dei cittadini sono cambiate in parte in modo irreversibile, con un 15-20% di passeggeri non + recuperabile (complice anche lo smart working ormai diventato una scelta condivisa...