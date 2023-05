Auto elettrica, l'Ambiente apre i bandi per realizzare 8.063 punti di ricarica di Massimo Frontera

Da oggi e fino al 9 giugno possibile fare proposte per realizzare punti di ricarica «fast» e «ultra fast» su superstrade e centri urbani, grazie a due avvisi Mase-Gse finanziati con 276,5 milioni Pnrr









Si è aperta una nuova sfida Pnrr per preparare la strada all'auto elettrica. Il 10 maggio il ministero dell'Ambiente ha infatti pubblicato due avvisi rivolti agli operatori privati interessati a realizzare punti di ricarica elettrica "fast" e "ultrafast" in tutta Italia localizzati nei centri urbani e sulla rete di superstrade. Sul piatto ci sono 276,5 milioni (esattamente 276.469.585 euro) per consentire la realizzazione di oltre 8.063 colonnine. I numeri sono relativi alle risorse e agli obiettivi...