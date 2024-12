Autonomia, a Calderoli la relazione di Cassese

Il Clep (Comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) presieduto da Sabino Cassese, ossia il comitato per l’individuazione di quei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» citati all’articolo 120 della Costituzione, termina il suo lavoro e cessa di esistere. Il presidente ha infatti inviato la lunga relazione elaborata in più di anno di lavori al ministro per gli Affari regionali, il leghista Roberto Calderoli, e alla premier Giorgia...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi