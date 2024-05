Autonomia differenziata, il ruolo del premier nelle perequazioni territoriali

Rispetto alle intese Stato-Regione il d.d.l. sull’autonomia impone – in linea di principio – la determinazione previa dei Lep. E richiede pure la neutralità finanziaria o il reperimento delle risorse aggiuntive anche in favore delle Regioni non differenziate. Queste clausole d’invarianza e di finanziamento potrebbero rallentare – se non precludere – il trasferimento delle funzioni nelle 14 materie Lep (su 23): una massa imponente (si pensi a istruzione e sanità). Il loro conferimento pare ostacolato...

