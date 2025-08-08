Distacco dal Comune alla partecipata, difficile verificare la sostenibilità dei costi perchè restano a carico dell’ente
La possibilità della società di emettere obbligazioni convertibili in azioni nei confronti del socio pubblico potrebbe presentare criticità
Il distacco di personale pubblico a favore di una propria partecipata non consente di verificarne la sostenibilità finanziaria in quanto il relativo costo è posto a carico del bilancio comunale. È questo uno dei più importanti passaggi contenuti nella deliberazione n. 209/2025 con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Regione Sicilia analizza, ai fini della pronuncia di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, del Tusp, la documentazione relativa alla costituzione di una ...
