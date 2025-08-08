Il collegio di Arera avvia il periodo di prorogatio
Dal 10 agosto esercitando le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti
Con la pubblicazione della deliberazione n. 42 del 5 agosto 2025 “Esercizio delle funzioni del Collegio dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente successivamente al termine del 9 agosto 2025, di scadenza naturale della quarta consiliatura”, il Collegio comunica di avviare il periodo della propria attività in regime di prorogatio dal 10 agosto 2025, «... esercitando le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti...».
Va ricordato...