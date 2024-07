Autonomia, il Veneto chiede al governo le prime nove materie

L’annuncio lo dà direttamente Luca Zaia al grido di «Avanti tutta!». Il Veneto chiede alla presidente del Consiglio il via libera ad avviare l’Autonomia differenziata nelle materie che non richiedono l’individuazione dei Lep (Livelli essenziali delle prestazioni). «Ho firmato questa mattina una lettera alla premier Meloni: il Veneto è pronto a sedersi al tavolo per iniziare la discussione sul trasferimento delle materie», conferma Zaia che vuole avviare le «trattative sulle 9 materie che potrebbero...

