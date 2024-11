Autostrada A4, general contractor da 588 milioni per la terza corsia a Venezia

Un maxi bando di general contractor per la progettazione esecutiva e i lavori della terza corsia dell’autostrada A4 nel tratto S. Donà di Piave - svincolo Portogruaro, nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza.

Torna una grande opera nel mercato degli appalti, un intervento dal valore di 588.382.894 euro. A mandarla in gara a Venezia è il Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (Ve-Ts) ed il raccordo Villesse-Gorizia.



Il contraente generale dovrà redigere la progettazione...