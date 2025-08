Edil San Felice realizza sull’Autobrennero una stazione di rifornimento a idrogeno

Edil San Felice – operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni e delle infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan – si è aggiudicata, come impresa esecutrice designata dal Consorzio Stabile Fenix, una nuova commessa da Autostrade del Brennero dal valore complessivo di 13.235.652 euro, per la progettazione esecutiva e realizzazione di una stazione di rifornimento di idrogeno.

Questa commessa riveste un’importanza strategica significativa: in linea con ...