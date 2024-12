Av Salerno-R.Calabria, Rfi lancia la gara da 2 miliardi per la galleria Santomarco

«Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria Raddoppio Cosenza-Paola/S. Lucido (Galleria Santomarco)». È il bando pubblicato il 27 dicembre, mandato in gara da Rete ferroviaria italiana con procedura aperta. Si tratta della più impegnativa “opera d’arte” della nuova linea ad alta velocità al Sud che viene mandata in gara come appalto integrato in lotto unico sulla base del progetto di fattibilità. La galleria Santomarco...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi