Avvalimento, quando in ballo c’è il curriculum la prestazione deve essere eseguita dall’impresa ausiliaria

Nell’ambito dell’avvalimento - e in particolare dell’avvalimento operativo – esiste una specifica figura che presenta caratteristiche peculiari e che viene comunemente denominata “avvalimento esperenziale”. Si tratta dell’ipotesi in cui oggetto del prestito è il requisito relativo ai titoli di studio o professionali ovvero alle esperienze professionali pertinenti, necessari per l’esecuzione dell’appalto. In questa ipotesi il corretto ricorso all’istituto comporta che l’impresa ausiliaria non solo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi