Incentivi 2%, ok al personale della società in house coinvolto in appalti a terzi

La recente deliberazione della Corte dei Conti (sezione regionale della Lombardia) n. 128/2025 risulta – per le risposte fornite ad altrettanti pareri relativi alla erogazione degli incentivi per funzioni tecniche al personale della società in house della stazione appaltante (coinvolto nell’attività contrattuale per appalti a terzi) – di particolare rilievo superando anche letture riduttive delle recenti modifiche apportate all’articolo 45 (in particolare con il decreto legislativo 209/2025).

